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Путин выразил соболезнования Токаеву из-за аварии на шахте

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Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву из-за аварии на шахте в Караганде, в результате которой погибли, согласно последним данным, 28 человек.
Путин выразил соболезнования Токаеву из-за аварии на шахте
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в Карагандинской области», — указал президент России.

Он также попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших горняков и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

«Надеемся на спасение шахтёров, остающихся под землёй», — добавил Путин.

Ранее Токаев объявил 29 октября днём траура по жертвам аварии на шахте в Караганде.

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