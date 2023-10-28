Путин выразил соболезнования Токаеву из-за аварии на шахте

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву из-за аварии на шахте в Караганде, в результате которой погибли, согласно последним данным, 28 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в Карагандинской области», — указал президент России.

Он также попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших горняков и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

«Надеемся на спасение шахтёров, остающихся под землёй», — добавил Путин.

Ранее Токаев объявил 29 октября днём траура по жертвам аварии на шахте в Караганде.