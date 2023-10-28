Путин выразил соболезнования Токаеву из-за аварии на шахте
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в Карагандинской области», — указал президент России.
Он также попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших горняков и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
«Надеемся на спасение шахтёров, остающихся под землёй», — добавил Путин.
Ранее Токаев объявил 29 октября днём траура по жертвам аварии на шахте в Караганде.