Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днём траура по жертвам аварии на шахте в Караганде.

Об этом сообщает пресс-служба Токаева.

«Касым-Жомарт Токаев встретился с семьями и родственниками горняков, погибших в результате трагедии, и выразил соболезнования. Глава государства отметил, что 29 октября будет объявлен днём общенационального траура», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим президент Казахстана подчеркнул, что будут выяснены все обстоятельства аварии и оказана необходимая помощь по спасению горняков и семьям пострадавших и погибших.

Ранее сообщалось, что более 20 человек остаются под землёй после аварии на шахте в Казахстане. По последним данным, в результате ЧП погиб 21 шахтёр.

Генеральная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело в связи с аварией на шахте в Караганде.