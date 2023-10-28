В Казахстане возбудили уголовное дело по факту аварии на шахте

Генеральная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело в связи с аварией на шахте в Караганде.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По факту возгорания на шахте имени Костенко в Карагандинской области, случившегося минувшей ночью, начато досудебное расследование по статье «нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ» (ст. 277, ч. 3 Уголовного кодекса)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что была создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством специальных прокуроров, в состав которой вошли наиболее опытные сотрудники правоохранительных органов и специалисты МЧС.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко в Караганде увеличилось до 16.