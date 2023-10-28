RT в Telegram
Подпишись

В Казахстане возбудили уголовное дело по факту аварии на шахте

Короткая ссылка
Генеральная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело в связи с аварией на шахте в Караганде.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По факту возгорания на шахте имени Костенко в Карагандинской области, случившегося минувшей ночью, начато досудебное расследование по статье «нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ» (ст. 277, ч. 3 Уголовного кодекса)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что была создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством специальных прокуроров, в состав которой вошли наиболее опытные сотрудники правоохранительных органов и специалисты МЧС. 

Ранее сообщалось, что число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко в Караганде увеличилось до 16.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить