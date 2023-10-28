Более 20 человек остаются под землёй после аварии на шахте в Казахстане

В шахте в Караганде, в которой произошла авария, продолжают оставаться 23 горняка.

Об этом сообщило агентство «Казинформ» со ссылкой на акимат Карагандинской области.

«На поверхность из 252 шахтёров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. В шахте остаются 23 горняка. Тела 21 шахтёра обнаружены», — отметили в акимате.

Уточняется, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее стало известно о 20 скончавшихся в результате ЧП на шахте в Караганде.

Согласно последним данным, Генеральная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело в связи с аварией на шахте в Караганде.