Более 20 человек остаются под землёй после аварии на шахте в Казахстане
Об этом сообщило агентство «Казинформ» со ссылкой на акимат Карагандинской области.
«На поверхность из 252 шахтёров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. В шахте остаются 23 горняка. Тела 21 шахтёра обнаружены», — отметили в акимате.
Уточняется, что поисково-спасательные работы продолжаются.
Ранее стало известно о 20 скончавшихся в результате ЧП на шахте в Караганде.
Согласно последним данным, Генеральная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело в связи с аварией на шахте в Караганде.