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Кличко признал, что контролируемые Россией регионы уже не принадлежат Украине

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Мэр Киева Виталий Кличко признал, что регионы, которые находятся под контролем России, уже не принадлежат Украине.
Кличко признал, что контролируемые Россией регионы уже не принадлежат Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом Кличко заявил в эфире украинского телевидения, высказываясь на тему выборов. Отрывок видео с его заявлением опубликовало издание «СТРАНА.ua», назвавшее слова Кличко «очередным ляпом».

«Территории, которые оккупированы, уже не Украина, потому что представителей не будет», — сказал он.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов отметил, что новые регионы будут полностью интегрированы в российскую систему межбюджетных отношений и в общее правовое пространство в 2024 году.

Президент России Владимир Путин назвал выборы в новых регионах важным шагом по интеграции в Россию.

Также Путин подписал закон, согласно которому 30 сентября в стране будет праздноваться День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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