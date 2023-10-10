Силуанов: новые регионы будут целиком интегрированы в бюджет России в 2024 году
- РИА Новости
«Полная интеграция новых регионов в общее правовое пространство России в следующем году будет обеспечиваться. Это тоже тема бюджета, это тоже тема направления финансовых ресурсов государства по соответствующим видам расходов», — цитирует его ТАСС.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что основные мероприятия по интеграции региона в составе Российской Федерации завершены.
Президент России Владимир Путин назвал выборы в новых регионах важным шагом по интеграции в Россию.
Также Путин подписал закон, согласно которому 30 сентября в стране будет праздноваться День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.