Силуанов: новые регионы будут целиком интегрированы в бюджет России в 2024 году

Новые регионы будут полностью интегрированы в российскую систему межбюджетных отношений и в общее правовое пространство в 2024 году, заявил глава Минфина России Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

«Полная интеграция новых регионов в общее правовое пространство России в следующем году будет обеспечиваться. Это тоже тема бюджета, это тоже тема направления финансовых ресурсов государства по соответствующим видам расходов», — цитирует его ТАСС.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что основные мероприятия по интеграции региона в составе Российской Федерации завершены.

Президент России Владимир Путин назвал выборы в новых регионах важным шагом по интеграции в Россию.

Также Путин подписал закон, согласно которому 30 сентября в стране будет праздноваться День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.