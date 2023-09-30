Сальдо: в Херсонской области завершили основные мероприятия по интеграции

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что основные мероприятия по интеграции региона в составе Российской Федерации завершены.

Об этом информирует РИА Новости.

Сальдо отметил, что совершенствование и укрепление мероприятий по интеграции продолжат до начала 2026 года.

По словам губернатора, к 2030 году Херсонская область должна выйти на общероссийский уровень социально-экономического развития.

Ранее президент России Владимир Путин назвал выборы в новых регионах важным шагом по интеграции в Россию.

Также Путин подписал закон, согласно которому 30 сентября в стране будет праздноваться День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.