Полиция Еревана провела задержания на акции протеста около представительства НКР

Полиция Армении задержала четырёх участников акции протеста, которая проходила около представительства Нагорного Карабаха в Ереване.

Об этом Sputnik Армения сообщили в полиции.

Сейчас оперативные группы аппарата омбудсмена работают в отделении, где находятся протестующие. Изучаются основания и причины задержания.

Перед этим протестующие переселенцы из Карабаха прорвали полицейские кордоны и ворвались в здание карабахского представительства, отмечает агентство.

Как утверждается, они протестуют против прекращения выплат зарплат сотрудникам госучреждений региона.

28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики подписал указ о роспуске всех госучреждений и прекращении существования республики с 1 января 2024 года.

В конце сентября стало известно, что из Карабаха в Армению переехали уже более 100 тыс. вынужденных переселенцев.