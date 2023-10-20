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Полиция Еревана провела задержания на акции протеста около представительства НКР

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Полиция Армении задержала четырёх участников акции протеста, которая проходила около представительства Нагорного Карабаха в Ереване.
Полиция Еревана провела задержания на акции протеста около представительства НКР
  • Gettyimages.ru

Об этом Sputnik Армения сообщили в полиции.

Сейчас оперативные группы аппарата омбудсмена работают в отделении, где находятся протестующие. Изучаются основания и причины задержания.

Перед этим протестующие переселенцы из Карабаха прорвали полицейские кордоны и ворвались в здание карабахского представительства, отмечает агентство.

Как утверждается, они протестуют против прекращения выплат зарплат сотрудникам госучреждений региона.

28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики подписал указ о роспуске всех госучреждений и прекращении существования республики с 1 января 2024 года.

В конце сентября стало известно, что из Карабаха в Армению переехали уже более 100 тыс. вынужденных переселенцев.

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