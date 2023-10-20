Полиция Еревана провела задержания на акции протеста около представительства НКР
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Об этом Sputnik Армения сообщили в полиции.
Сейчас оперативные группы аппарата омбудсмена работают в отделении, где находятся протестующие. Изучаются основания и причины задержания.
Перед этим протестующие переселенцы из Карабаха прорвали полицейские кордоны и ворвались в здание карабахского представительства, отмечает агентство.
Как утверждается, они протестуют против прекращения выплат зарплат сотрудникам госучреждений региона.
28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики подписал указ о роспуске всех госучреждений и прекращении существования республики с 1 января 2024 года.
В конце сентября стало известно, что из Карабаха в Армению переехали уже более 100 тыс. вынужденных переселенцев.