Из Карабаха в Армению переехали уже более 100 тысяч вынужденных переселенцев
- РИА Новости
Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Армении Назели Багдасарян.
«100 417 вынужденных переселенцев прибыли в Армению из Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении.
В Евлахе 29 сентября началась очередная встреча делегации Азербайджана с представителями армян Карабаха.
По данным агентства APA, стороны обсудили вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян в общество Азербайджана.