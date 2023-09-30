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Из Карабаха в Армению переехали уже более 100 тысяч вынужденных переселенцев

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В Армению из Нагорного Карабаха переехали уже 100 417 вынужденных переселенцев.
Из Карабаха в Армению переехали уже более 100 тысяч вынужденных переселенцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

«100 417 вынужденных переселенцев прибыли в Армению из Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении.

В Евлахе 29 сентября началась очередная встреча делегации Азербайджана с представителями армян Карабаха.

По данным агентства APA, стороны обсудили вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян в общество Азербайджана.

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