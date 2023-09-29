В Евлахе проходит встреча делегации Баку с представителями армян Карабаха

В Евлахе началась очередная встреча делегации Азербайджана с представителями армян Карабаха, сообщает агентство APA.

«Сегодня в городе Евлах проходит очередная встреча с представителями армянских жителей Карабахского региона Азербайджана», — говорится в публикации.

По данным агентства, в ходе встречи стороны обсуждают вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян в общество Азербайджана.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопрос заключения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией остаётся актуальным.