В Евлахе проходит встреча делегации Баку с представителями армян Карабаха
- РИА Новости
«Сегодня в городе Евлах проходит очередная встреча с представителями армянских жителей Карабахского региона Азербайджана», — говорится в публикации.
По данным агентства, в ходе встречи стороны обсуждают вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян в общество Азербайджана.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопрос заключения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией остаётся актуальным.