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Песков: вопрос заключения Баку и Ереваном мирного соглашения остаётся актуальным

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопрос заключения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией остаётся актуальным.
Песков: вопрос заключения Баку и Ереваном мирного соглашения остаётся актуальным
  • РИА Новости

«Мирный договор актуален, тем более что есть вопросы в развитии транспортной логистики в регионе», — сказал он.

Днём 20 сентября в Министерстве обороны России сообщили о договорённости о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве миротворцев.

В Кремле отметили, что между Арменией и Азербайджаном остаётся много технических моментов по договору о Карабахе, но у сторон есть все предпосылки для его заключения.

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