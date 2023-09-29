Песков: вопрос заключения Баку и Ереваном мирного соглашения остаётся актуальным

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопрос заключения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией остаётся актуальным.

«Мирный договор актуален, тем более что есть вопросы в развитии транспортной логистики в регионе», — сказал он.

Днём 20 сентября в Министерстве обороны России сообщили о договорённости о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве миротворцев.

В Кремле отметили, что между Арменией и Азербайджаном остаётся много технических моментов по договору о Карабахе, но у сторон есть все предпосылки для его заключения.