В ВСУ решили включать воздушную тревогу при взлёте МиГ-31 с «Кинжалами»
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Его заявление привело украинское интернет-издание «СТРАНА.ua».
«При поступлении информации о взлёте МиГ-31К будет включаться воздушная тревога», — сказал Игнат.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что самолёты МиГ-31 Воздушно-космических сил России с гиперзвуковыми комплексами «Кинжал» начинают патрулирование над Чёрным морем на постоянной основе.
Он объяснил, что Россия будет осуществлять контроль за тем, что происходит в Средиземном море.
Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с RT отметил, что МиГ-31 — это «самый высотный и скоростной истребитель-перехватчик в мире».