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В ВСУ решили включать воздушную тревогу при взлёте МиГ-31 с «Кинжалами»

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Представитель командования воздушных сил украинской армии Юрий Игнат заявил, что на Украине будут объявлять воздушную тревогу во время каждого взлёта российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковым комплексом «Кинжал».
В ВСУ решили включать воздушную тревогу при взлёте МиГ-31 с «Кинжалами»
  • globallookpress.com

Его заявление привело украинское интернет-издание «СТРАНА.ua».

«При поступлении информации о взлёте МиГ-31К будет включаться воздушная тревога», — сказал Игнат.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что самолёты МиГ-31 Воздушно-космических сил России с гиперзвуковыми комплексами «Кинжал» начинают патрулирование над Чёрным морем на постоянной основе.

Он объяснил, что Россия будет осуществлять контроль за тем, что происходит в Средиземном море.

Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с RT отметил, что МиГ-31 — это «самый высотный и скоростной истребитель-перехватчик в мире».

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