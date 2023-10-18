Шмыгаль: больше половины экспортного зерна с Украины идёт через Румынию

До 60% украинского экспортного зерна идёт через территорию Румынии, заявил премьер Украины Денис Шмыгаль.

«Сейчас до 60% нашего экспортного зерна идёт транзитом через румынскую территорию. А по объёмам двусторонней торговли Румыния для Украины вышла на третье место», — сообщил он в соцсетях.

Шмыгаль также выразил надежду на будущий вклад Бухареста в восстановление Украины.

Заместитель премьер-министра по развитию общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков ранее заявил о снижении экспортного потенциала украинских портов на 40% после прекращения действия зерновой сделки.

Шмыгаль отметил, что страна потребляет максимум 25% от собственного урожая зерна.