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Шмыгаль: Украина потребляет максимум 25% от собственного урожая зерна

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Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что страна потребляет максимум 25% от собственного урожая зерна.
Шмыгаль: Украина потребляет максимум 25% от собственного урожая зерна
  • Gettyimages.ru

Он отметил необходимость поддержания объёмов экспорта зерна на должном уровне.

«Нам нужны широкие транзитные пути для экспорта продовольствия. Это важно для устойчивости нашей экономики. Это важно для мира, ведь это глобальная продовольственная безопасность», — заявил Шмыгаль, его слова приводит Klymenko Time.

Ранее еврокомиссар по транспорту Адина Валеан заявила, что сухопутный вывоз украинского зерна через границу с Польшей уменьшился в три раза в 2023 году по сравнению с показателями прошлого года.

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