На Украине сообщили о снижении экспортного потенциала портов на 40%

Заместитель премьер-министра по развитию общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил о снижении экспортного потенциала украинских портов на 40% после прекращения действия зерновой сделки.

«С момента выхода России из зернового соглашения снижение на 40% экспортного потенциала портов», — цитирует его украинское издание Klymenko Time.

Ранее еврокомиссар по транспорту Адина Валеан заявила, что сухопутный вывоз украинского зерна через границу с Польшей уменьшился в три раза в 2023 году по сравнению с показателями прошлого года.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что страна потребляет максимум 25% от собственного урожая зерна.