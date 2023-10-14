На Украине сообщили о снижении экспортного потенциала портов на 40%
- РИА Новости
«С момента выхода России из зернового соглашения снижение на 40% экспортного потенциала портов», — цитирует его украинское издание Klymenko Time.
Ранее еврокомиссар по транспорту Адина Валеан заявила, что сухопутный вывоз украинского зерна через границу с Польшей уменьшился в три раза в 2023 году по сравнению с показателями прошлого года.
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что страна потребляет максимум 25% от собственного урожая зерна.