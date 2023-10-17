Пяшинян: между Арменией и ЕС добавился элемент безопасности

Армянский премьер Никол Пашинян заявил о появлении элемента безопасности в отношениях с Евросоюзом.

«В отношениях между Арменией и ЕС добавился элемент безопасности», — цитирует его РИА Новости.

Пашинян уточнил, что речь идёт о гражданской миссии ЕС, которая осуществляет мониторинг на границе с Азербайджаном.

Политик также заявил, что Армения намерена углублять сотрудничество с Евросоюзом.

Ранее президент Армении Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского статута МУС.

Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что ратификация Ереваном Римского статута отражает дистанцирование от России.