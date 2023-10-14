Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского статута МУС.

«Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, подписанного 17 июля 1998 года, и о принятии заявления «Об обратном признании юрисдикции Международного уголовного суда», — следует из сообщения на сайте главы государства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда является некорректным шагом с точки зрения двусторонних отношений.

Также он заявил, что у Кремля есть вопросы к Еревану на фоне решения по Римскому статуту.

Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что ратификация Ереваном Римского статута отражает дистанцирование от России.

3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда.