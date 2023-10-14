Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута
- Gettyimages.ru
«Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, подписанного 17 июля 1998 года, и о принятии заявления «Об обратном признании юрисдикции Международного уголовного суда», — следует из сообщения на сайте главы государства.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда является некорректным шагом с точки зрения двусторонних отношений.
Также он заявил, что у Кремля есть вопросы к Еревану на фоне решения по Римскому статуту.
Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что ратификация Ереваном Римского статута отражает дистанцирование от России.
3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда.