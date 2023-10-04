Рябков: ратификация Ереваном Римского статута отражает дистанцирование от России

Ратификация Арменией Римского статута МУС является частью тренда по дистанцированию от России.

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Со стороны Еревана мы видим всё больше демонстративных шагов, направленных на дистанцирование от России», — цитирует его ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда является некорректным шагом с точки зрения двусторонних отношений.

Также он заявил, что у Кремля есть вопросы к Еревану на фоне решения по Римскому статуту.

3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда.