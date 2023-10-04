Рябков: ратификация Ереваном Римского статута отражает дистанцирование от России
- РИА Новости
Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Со стороны Еревана мы видим всё больше демонстративных шагов, направленных на дистанцирование от России», — цитирует его ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда является некорректным шагом с точки зрения двусторонних отношений.
Также он заявил, что у Кремля есть вопросы к Еревану на фоне решения по Римскому статуту.
3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда.