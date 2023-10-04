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Рябков: ратификация Ереваном Римского статута отражает дистанцирование от России

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Ратификация Арменией Римского статута МУС является частью тренда по дистанцированию от России.
Рябков: ратификация Ереваном Римского статута отражает дистанцирование от России
  • РИА Новости

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Со стороны Еревана мы видим всё больше демонстративных шагов, направленных на дистанцирование от России», — цитирует его ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда является некорректным шагом с точки зрения двусторонних отношений.

Также он заявил, что у Кремля есть вопросы к Еревану на фоне решения по Римскому статуту.

3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда.

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