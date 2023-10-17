Пашинян: Армения намерена углублять сотрудничество с ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна намерена углублять сотрудничество с Евросоюзом.

«Важно подчеркнуть, что наши отношения основаны на общей системе ценностей. Мы хотим углубить наши отношения с Евросоюзом и не хотим каким-либо образом противопоставлять это нашим региональным отношениям», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Армении Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского статута МУС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда является некорректным шагом с точки зрения двусторонних отношений.

Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что ратификация Ереваном Римского статута отражает дистанцирование от России.