Пашинян: Армения намерена углублять сотрудничество с ЕС
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«Важно подчеркнуть, что наши отношения основаны на общей системе ценностей. Мы хотим углубить наши отношения с Евросоюзом и не хотим каким-либо образом противопоставлять это нашим региональным отношениям», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент Армении Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского статута МУС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда является некорректным шагом с точки зрения двусторонних отношений.
Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что ратификация Ереваном Римского статута отражает дистанцирование от России.