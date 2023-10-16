Журналист Рёпке: западная военная техника оказалась бесполезной на Украине

Немецкий журналист Юлиан Рёпке высказал мнение, что поставленная Вооружённым силам Украины западная военная техника оказалась бесполезной в зоне боевых действий.

Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

По словам журналиста, речь идёт о бронированных автобусах, танках и бронетранспортёрах.

«Они оказались в значительной степени бесполезными из-за серьёзных российских позиций, непроходимых минных полей и непрекращающихся атак FPV-дронов», — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские войска за всё время проведения контрнаступления на фронте лишились в боях сотен танков.