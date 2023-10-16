Бывший морпех Берлетик: Запад оказывает Украине символическую военную помощь

Экс-морпех ВС Соединённых Штатов Брайан Берлетик заявил, что западные страны всё реже оказывают Киеву военную помощь, передавая лишь символическое количество вооружения.

На своём YouTube-канале The New Atlas он рассказал, что сегодня всё реже появляются сообщения о том, что НАТО передаёт оружие Украине, и этот процесс длится уже давно.

По словам Берлетика, это связано с тем, что запасы Запада опустошены и он не может их быстро восполнить.

В качестве примера он привёл последний пакет помощи от ФРГ, в который вошли в том числе всего десять танков Leopard 1 A5, по его мнению, не принёсших никаких результатов ранее в ходе контрнаступления ВС Украины.

Ранее генерал армии США в отставке Дон Болдук заявил в эфире телеканала Fox News, что поставки оружия на Украину истощили американские запасы, из-за чего Вашингтон не сможет принять участие в других конфликтах.

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS сообщил, что американская администрация намерена запросить более $2 млрд для помощи Украине, Израилю и на другие нужды.