Генерал ВС США в отставке Болдук: американская армия очень ослабла из-за Украины
По его словам, это является тревожным сигналом для американского народа.
«За время пребывания у власти администрации Байдена наши вооружённые силы стали чрезвычайно слабыми и оказались перенапряжены», — сказал Болдук.
При этом он добавил, что с точки зрения логистики Вашингтон не может обеспечить участие в нескольких конфликтах, происходящих одновременно.
При этом сообщалось, что администрация США запросит более $2 млрд на помощь Украине, Израилю и другие нужды.
Также стало известно, что ЕС собирается модернизировать оборону для противостояния с Россией.