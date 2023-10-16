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Генерал ВС США в отставке Болдук: американская армия очень ослабла из-за Украины

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Генерал армии США в отставке Дон Болдук заявил в эфире телеканала Fox News, что поставки оружия на Украину истощили американские запасы из-за чего Вашингтон не сможет принять участие в других конфликтах.

По его словам, это является тревожным сигналом для американского народа.

«За время пребывания у власти администрации Байдена наши вооружённые силы стали чрезвычайно слабыми и оказались перенапряжены», — сказал Болдук. 

При этом он добавил, что с точки зрения логистики Вашингтон не может обеспечить участие в нескольких конфликтах, происходящих одновременно. 

При этом сообщалось, что администрация США запросит более $2 млрд на помощь Украине, Израилю и другие нужды.

Также стало известно, что ЕС собирается модернизировать оборону для противостояния с Россией.

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