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Politico: ЕС собирается модернизировать оборону для противостояния с Россией

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Страны Евросоюза собираются укрепить оборонный потенциал, чтобы иметь возможность противостоять России, сообщила газета Politico.
Politico: ЕС собирается модернизировать оборону для противостояния с Россией
  • AP
  • © Virginia Mayo

В распоряжении издания оказался проект декларации саммита ЕС, который состоится на следующей неделе в Испании.

«Мы будем укреплять нашу оборонную готовность и развивать европейскую оборонную технологическую и промышленную базу, в том числе за счёт увеличения инвестиций», — говорится в документе.

Относительно расширения объединения текст гласит, что такая мера поможет укрепить суверенитет Европы и приведёт «к геостратегической инвестиции в мир, безопасность, стабильность и процветание на нашем континенте».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США и Евросоюз потерпели поражение в войне на истощение, которую они начали против России.

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