Администрация США запросит более $2 млрд на помощь Украине, Израилю и другие нужды
«Президент чётко дал понять, что он собирается обратиться к конгрессу с пакетом финансирования для Украины, а также для дальнейшей поддержки Израиля», — приводит ТАСС слова Салливана.
Ведущая уточнила, имеется ли в виду пакет на сумму $2 млрд, который включает Украину, Израиль, вопросы безопасности на границе и поддержку Тайваня.
Салливан отметил, что сумма будет существенно больше заявленной.
Ранее в США призвали отдельно рассматривать поддержку Украины и Израиля.
Также в MWM заявили, что Украину принудят к переговорам после переключения внимания на Израиль.