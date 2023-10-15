Администрация США запросит более $2 млрд на помощь Украине, Израилю и другие нужды

Американская администрация намерена запросить более $2 млрд для помощи Украине, Израилю и на другие нужды, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.

«Президент чётко дал понять, что он собирается обратиться к конгрессу с пакетом финансирования для Украины, а также для дальнейшей поддержки Израиля», — приводит ТАСС слова Салливана.

Ведущая уточнила, имеется ли в виду пакет на сумму $2 млрд, который включает Украину, Израиль, вопросы безопасности на границе и поддержку Тайваня.

Салливан отметил, что сумма будет существенно больше заявленной.

Ранее в США призвали отдельно рассматривать поддержку Украины и Израиля.

Также в MWM заявили, что Украину принудят к переговорам после переключения внимания на Израиль.