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«Обозреватель»: знание украинского языка у 20% детей Киева близко к нулю

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Знание украинского языка у 20% детей дошкольного возраста в Киеве близко к нулю, пишет «Обозреватель».
«Обозреватель»: знание украинского языка у 20% детей Киева близко к нулю
  • РИА Новости

«Если исходить сугубо из лексики, то результат таков, что знание украинского у 20% киевских дошкольников близко к нулю», — говорится в публикации.

По данным издания, 65% украинских детей в Киеве используют в речи как русские, так и украинские слова, в то время как их социализация в основном проходит именно на русском языке.

Отмечается, что только 15% детей в киевских детских садах понимают украинский язык.

В июне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что русскоговорящим людям нет места в стране.

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