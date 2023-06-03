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Секретарь Совбеза Украины Данилов заявил, что русскоговорящим людям нет места в стране

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что русскоговорящим людям нет места в стране.

Об этом он написал в Twitter.

Отмечается, что данное заявление он сделал в ответ на отказ депутата Верховной рады Максима Бужанского перейти на украинский язык в эфире одного из телеканалов. 

«Недобиткам... которые считают, что в украинском эфире имеют право разговаривать на русском, не место не только на телевидении, но и в политике, и на Украине», — говорится в сообщении.

Ранее уполномоченный по защите украинского языка Тарас Кремень призвал Верховную раду убрать русский язык из паспортов старого образца.

Также сообщалось, что власти Львова переименовали улицу писателя Льва Толстого.

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