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Во Львове переименовали улицу писателя Льва Толстого

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Власти Львова переименовали улицу писателя Льва Толстого. Об этом заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Во Львове переименовали улицу писателя Льва Толстого
  • AP

«С сегодняшнего дня во Львове нет улицы Льва Толстого. Теперь у нас есть улица Блаженнейшего Патриарха Любомира Гузара», — написал Козицкий в Telegram.

Ранее стало известно, что на фасаде музея в Киеве обновили мемориальную доску в честь русского писателя Михаила Булгакова.

В новой версии на украинском языке стоит подпись: «В этом доме в 1906—1919 годах жил выдающийся киевлянин, врач, писатель Михаил Булгаков».

В начале мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «десоветизации» украинского законодательства.

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