Во Львове переименовали улицу писателя Льва Толстого
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«С сегодняшнего дня во Львове нет улицы Льва Толстого. Теперь у нас есть улица Блаженнейшего Патриарха Любомира Гузара», — написал Козицкий в Telegram.
Ранее стало известно, что на фасаде музея в Киеве обновили мемориальную доску в честь русского писателя Михаила Булгакова.
В новой версии на украинском языке стоит подпись: «В этом доме в 1906—1919 годах жил выдающийся киевлянин, врач, писатель Михаил Булгаков».
В начале мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «десоветизации» украинского законодательства.