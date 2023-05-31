Во Львове переименовали улицу писателя Льва Толстого

Власти Львова переименовали улицу писателя Льва Толстого. Об этом заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

«С сегодняшнего дня во Львове нет улицы Льва Толстого. Теперь у нас есть улица Блаженнейшего Патриарха Любомира Гузара», — написал Козицкий в Telegram.

Ранее стало известно, что на фасаде музея в Киеве обновили мемориальную доску в честь русского писателя Михаила Булгакова.

В новой версии на украинском языке стоит подпись: «В этом доме в 1906—1919 годах жил выдающийся киевлянин, врач, писатель Михаил Булгаков».

В начале мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «десоветизации» украинского законодательства.