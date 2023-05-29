На Украине писателя Михаила Булгакова назвали выдающимся киевлянином

На фасаде музея в Киеве обновили мемориальную доску в честь русского писателя Михаила Булгакова.

Как пишет издание «СТРАНА.ua», оттуда убрали надпись на русском языке: «В этом доме жил известный русский, советский писатель Михаил Булгаков».

В новой версии на украинском языке другая подпись: «В этом доме в 1906—1919 годах жил выдающийся киевлянин, врач, писатель Михаил Булгаков».

Ранее стало известно, что в рамках «дерусификации» в 2022 году украинские библиотеки уничтожили свыше 20 млн книг на русском языке.

Директор Днепропетровской городской публичной библиотеки Юлия Бардукова отметила, что вся изданная в России литература подлежит пересмотру согласно рекомендациям Минкульта Украины.