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На Украине писателя Михаила Булгакова назвали выдающимся киевлянином

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На фасаде музея в Киеве обновили мемориальную доску в честь русского писателя Михаила Булгакова.
На Украине писателя Михаила Булгакова назвали выдающимся киевлянином
  • РИА Новости

Как пишет издание «СТРАНА.ua», оттуда убрали надпись на русском языке: «В этом доме жил известный русский, советский писатель Михаил Булгаков».

В новой версии на украинском языке другая подпись: «В этом доме в 1906—1919 годах жил выдающийся киевлянин, врач, писатель Михаил Булгаков».

Ранее стало известно, что в рамках «дерусификации» в 2022 году украинские библиотеки уничтожили свыше 20 млн книг на русском языке.

Директор Днепропетровской городской публичной библиотеки Юлия Бардукова отметила, что вся изданная в России литература подлежит пересмотру согласно рекомендациям Минкульта Украины.

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