Зеленский подписал закон о «десоветизации» украинского законодательства

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «десоветизации» украинского законодательства.
Зеленский подписал закон о «десоветизации» украинского законодательства
  • AP

Об этом сообщил в соцсетях председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О десоветизации законодательства Украины», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о продлении срока действия военного положения в стране.

Также сообщалось, что в украинском парламенте зарегистрировали законопроект о запрете трансляции российской музыки по радио, в общественном транспорте, кафе и кинотеатрах.

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