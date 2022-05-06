Зеленский подписал закон о «десоветизации» украинского законодательства
- AP
Об этом сообщил в соцсетях председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.
«Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О десоветизации законодательства Украины», — приводит его слова ТАСС.
Ранее Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о продлении срока действия военного положения в стране.
Также сообщалось, что в украинском парламенте зарегистрировали законопроект о запрете трансляции российской музыки по радио, в общественном транспорте, кафе и кинотеатрах.