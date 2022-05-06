Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «десоветизации» украинского законодательства.

Об этом сообщил в соцсетях председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О десоветизации законодательства Украины», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о продлении срока действия военного положения в стране.

Также сообщалось, что в украинском парламенте зарегистрировали законопроект о запрете трансляции российской музыки по радио, в общественном транспорте, кафе и кинотеатрах.