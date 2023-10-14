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ВС России нанесли удары по командным пунктам ВСУ на Купянском направлении

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Истребители-бомбардировщики Су-34 группировки ВС России «Запад» нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районах Степовой Новосёловки и Петропавловки на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«На Купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск «Запад» нанесли пять авиационных ударов по командно-наблюдательным пунктам и пунктам временной дислокации подразделений 41-й и 43-й механизированных бригад в районах населённых пунктов Степовая Новосёловка и Петропавловка», — цитирует ТАСС Зыбинского.

По его словам, ВСУ потеряли четыре миномётных расчёта, гаубицу Д-30.

Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что войска России уже несколько дней как перешли к активным боевым действиям почти по всей линии фронта, украинское контрнаступление закончено.

Бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong заявил, что Владимир Зеленский приказал украинской армии действовать по тактике Североатлантического альянса, в результате чего ВСУ терпят поражение.

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