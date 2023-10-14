Российские войска начали масштабное наступление, которое стало для армии Украины неожиданностью, заявила украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец.

«Украина в огне. Российские военные начали наступление по всей линии фронта», — говорится в материале.

По её словам, за вчерашний день произошло около 100 боестолкновений.

Автор статьи выразила мнение, что ВС России намерены сковать ВСУ и не позволить им перемещать резервы.

Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что войска России уже несколько дней как перешли к активным боевым действиям почти по всей линии фронта, украинское контрнаступление закончено.

Бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong заявил, что Владимир Зеленский приказал украинской армии действовать по тактике Североатлантического альянса, в результате чего ВСУ терпят поражение.