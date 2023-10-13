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Путин: насколько я понимаю, никуда Армения из СНГ не выходит

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Российский президент Владимир Путин рассказал, что считает, что никуда Армения из Содружества Независимых Государств не выходит.

Об этом российский лидер сказал в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета глав государств СНГ.

Он отметил, что созванивался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по поводу сегодняшнего саммита СНГ.

«Там есть в том числе обстоятельства, которые я считаю вполне понятными. Сейчас не буду об этом говорить, лучше спросите у премьер-министра Армении. Насколько я понимаю, никуда Армения из СНГ не выходит», — сказал Путин журналистам.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ранее Пашинян заявил, что не посетит заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств в Киргизии. 

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