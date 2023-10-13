«Продают всё, что можно продать»: Путин — об утечке на чёрный рынок оружия с Украины

В Бишкеке завершилось заседание Совета глав государств СНГ. По его итогам Владимир Путин ответил на вопросы журналистов, в том числе корреспондента RT Arabic, который спросил главу государства об утечке на чёрный рынок оружия с Украины. По словам президента, всем известен высокий уровень коррупции в этой стране, где сейчас «продают всё, что можно продать». RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.