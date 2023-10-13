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Член ОП Данюк допустил, что в зимний период Украина уйдёт в глухую оборону

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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что провал контрнаступления Вооружённых сил Украины связан с долгими поставками оружия со стороны стран Запада.
Член ОП Данюк допустил, что в зимний период Украина уйдёт в глухую оборону
  • AP

«Украинское общество пребывало внутри информационного пузыря пропаганды о том, что они (ВСУ. — RT) наступают успешно и что западная помощь поможет чуть ли не выйти к Крыму — реальность к людям приходит не через новости, а через друзей и близких родственников, которые в этом контрнаступлении выполняли роль просто пушечного мяса. Обществу нужно дать виновника этого провала», — объяснил собеседник RT. 

Конечно, никто не будет говорить, что изначально план Владимира Зеленского, действия украинских военачальников были обречены на провал, пояснил Данюк.

«Нужно показать, что есть некий Запад, который, с одной стороны, помогает, с другой стороны, если бы помогал намного эффективнее, если бы оружие и боеприпасы доставлялись оперативнее, тогда бы мы смогли что-то продемонстрировать. Это месседж, направленный на внутреннюю аудиторию для того, чтобы попытаться купировать недовольство внутри страны. В зимний период, скорее всего, Украина уйдёт в глухую оборону и о никаких наступательных действиях речи идти не будет», — заключил аналитик. 

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что провал контрнаступления Вооружённых сил Украины связан с долгими поставками оружия со стороны стран Запада

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