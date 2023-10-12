Узнать больше

Буданов назвал генерала ФСБ очень опасным для Киева противником

Короткая ссылка
Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью «Украинской правде» назвал «очень проблемного» для Киева человека из силовых структур России.
Буданов назвал генерала ФСБ очень опасным для Киева противником
  • AFP
  • © Victor Pinchuk Foundation

Ему задали вопрос, кого он считает самым опасным противником для киевского режима среди российских генералов.

«Не готов ответить. Но есть человек, всегда приносивший проблемы Украине. Это генерал Беседа. Очень проблемный человек», — ответил Буданов.

По его словам, сейчас этот человек «занимается своей работой, к сожалению, совсем не в пользу Украины».

Как поясняет РИА Новости, речь идёт о руководителе пятой службы ФСБ Российской Федерации генерале Сергее Беседе.

В интервью Буданов также признал, что планы Вооружённых сил Украины «выбились из графика».

21 апреля Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Буданова по обвинению в организации терактов в России. Также его объявили в международный розыск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить