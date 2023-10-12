Буданов назвал генерала ФСБ очень опасным для Киева противником

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью «Украинской правде» назвал «очень проблемного» для Киева человека из силовых структур России.

Ему задали вопрос, кого он считает самым опасным противником для киевского режима среди российских генералов.

«Не готов ответить. Но есть человек, всегда приносивший проблемы Украине. Это генерал Беседа. Очень проблемный человек», — ответил Буданов.

По его словам, сейчас этот человек «занимается своей работой, к сожалению, совсем не в пользу Украины».

Как поясняет РИА Новости, речь идёт о руководителе пятой службы ФСБ Российской Федерации генерале Сергее Беседе.

В интервью Буданов также признал, что планы Вооружённых сил Украины «выбились из графика».

21 апреля Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Буданова по обвинению в организации терактов в России. Также его объявили в международный розыск.