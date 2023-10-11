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Asia Times: ВС России продемонстрировали уязвимость вооружения НАТО на Украине

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Старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в материале для Asia Times заявил, что Вооружённые силы России продемонстрировали уязвимость оружия НАТО на Украине.
Asia Times: ВС России продемонстрировали уязвимость вооружения НАТО на Украине
  • РИА Новости

Он отметил, что танки Leopard и Abrams должны были изменить правила игры, однако, несмотря на их превосходную электронику и системы наведения, они были уничтожены пушками, беспилотниками и минами ВС России.

Кроме того, по словам Брайена, наряду с широко обсуждаемым провалом разведки в Израиле растёт понимание того, что многие из высокотехнологичных вооружений США и Израиля «не работают так, как рекламируется».

Это касается, по его мнению, и многих европейских систем.

Как заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров, поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи будут решены быстрее, если на Украине станет меньше западного оружия.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в интервью военному корреспонденту RT Arabic Саргону Хадая заявил, что НАТО загоняет Украину в кабалу, поставляя ВСУ старую и списанную технику.

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