Бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что западные страны заставят Украину пойти на территориальные уступки.

Об этом он заявил в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.

«Это уже можно услышать на Западе. Придётся пойти на территориальные уступки», — сказал экс-разведчик.

По мнению Риттера, страны Запада заставят Киев начать переговорный процесс с Москвой и отказаться от претензий на освобождённые Россией территории.

Он добавил, что украинские власти уже поняли, что ВСУ не смогут восстановить контроль над этими территориями.

Ранее бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что США подтолкнут Украину к переговорам даже без участия Владимира Зеленского.

Издание Asia Times писало, что Украине необходимо заключить мирное соглашение с Россией, пока у Киева есть такая возможность.