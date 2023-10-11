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Экс-разведчик Риттер: Запад заставит Украину пойти на территориальные уступки

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что западные страны заставят Украину пойти на территориальные уступки.
Экс-разведчик Риттер: Запад заставит Украину пойти на территориальные уступки
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом он заявил в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.

«Это уже можно услышать на Западе. Придётся пойти на территориальные уступки», — сказал экс-разведчик.

По мнению Риттера, страны Запада заставят Киев начать переговорный процесс с Москвой и отказаться от претензий на освобождённые Россией территории.

Он добавил, что украинские власти уже поняли, что ВСУ не смогут восстановить контроль над этими территориями.

Ранее бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что США подтолкнут Украину к переговорам даже без участия Владимира Зеленского.

Издание Asia Times писало, что Украине необходимо заключить мирное соглашение с Россией, пока у Киева есть такая возможность.

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