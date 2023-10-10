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Зеленский подписал указ о выделении на оборону Украины более 21% ВВП

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Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО о выделении на оборону более 21% ВВП.
Зеленский подписал указ о выделении на оборону Украины более 21% ВВП
  • © AP Photo / Manu Fernandez

Соответствующий указ обнародован на сайте офиса президента Украины.

«Кабмину Украины: предусмотреть при доработке проекта закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2024 год» общий финансовый ресурс на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объёме не менее 21,6% ВВП для сектора безопасности и обороны», — говорится в тексте документа.

Уточняется, что объём финансирования предполагает выделение не менее 1,6 млн гривен.

Ранее Верховная рада Украины проголосовала за увеличение расходов бюджета на 2023 год ещё на $8,83 млрд, в результате чего дефицит бюджета достигнет $54,75 млрд.

14 июля Орбан высказал мнение, что Украина полностью лишилась суверенитета, поскольку у неё нет своих денег и военной промышленности. Также он сказал, что Украина в финансовом отношении — несуществующая страна, она не может сама себя обеспечивать.

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