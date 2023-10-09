Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что тенденция на снижение поставок оружия Вооружённым силам Украины со стороны Запада является неизбежной.

«Мы неоднократно говорили, что процесс накачивания киевского режима вооружениями, он и с фактологической, и с эмоциональной, и с финансовой, и с технологической точек зрения так или иначе пойдёт в тенденцию на снижение», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля назвал этот процесс неизбежным, поскольку технические возможности западных стран имеют свой предел, а деньги имеют свойство заканчиваться.

Ранее СМИ писали, что предвыборная гонка в Соединённых Штатах может привести к тому, что Вашингтон значительно сократит предоставляемую Украине помощь.