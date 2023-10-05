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Путин заявил о сокращении населения Украины до 19,5 млн

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Президент России Владимир Путин заявил о сокращении населения Украины до 19,5 млн.
Путин заявил о сокращении населения Украины до 19,5 млн
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Евросоюз готов принять такую экономику в свой состав? Флаг в руки и вперёд. Но для того, чтобы поддержать жизнеспособность населения, которое уже сократилось с постсоветского периода с 41 млн до 19,5 млн, а может и того уже нет... Но всё равно 19 млн надо прокормить. Это непростое дело. Европейские страны готовы взять такую экономику к себе? Ну, пускай берут», — сказал он.

Ранее бывший премьер страны Николай Азаров заявил, что население Украины на сегодняшний день составляет 23 млн человек, и оно продолжает сокращаться.

2 октября бывший глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что власти Украины должны призывать в армию больше молодёжи, чтобы не допустить снижения темпа контрнаступления.

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