Президент России Владимир Путин заявил о сокращении населения Украины до 19,5 млн.

«Евросоюз готов принять такую экономику в свой состав? Флаг в руки и вперёд. Но для того, чтобы поддержать жизнеспособность населения, которое уже сократилось с постсоветского периода с 41 млн до 19,5 млн, а может и того уже нет... Но всё равно 19 млн надо прокормить. Это непростое дело. Европейские страны готовы взять такую экономику к себе? Ну, пускай берут», — сказал он.

Ранее бывший премьер страны Николай Азаров заявил, что население Украины на сегодняшний день составляет 23 млн человек, и оно продолжает сокращаться.

2 октября бывший глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что власти Украины должны призывать в армию больше молодёжи, чтобы не допустить снижения темпа контрнаступления.