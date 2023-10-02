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Экс-премьер Украины Азаров: население страны сократилось до 23 млн человек

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Население Украины на сегодняшний день составляет 23 млн человек, и оно продолжает сокращаться. Такое заявление сделал бывший премьер страны Николай Азаров в своём Telegram.
Экс-премьер Украины Азаров: население страны сократилось до 23 млн человек
  • Gettyimages.ru
  • © Chris McGrath

По его словам, украинская трудоспособная молодёжь массово покидает территорию страны.

«На территории страны осталось 23 млн человек, а продолжать военные действия могут лишь 3,5 млн украинцев», — говорится в сообщении.

Азаров подчеркнул, что ни экономические, ни человеческие потери не интересуют Евросоюз и США, ведь недавно советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон продолжит финансирование Киева, чтобы не позволить России занять новые территории и не оказать большее давление на НАТО.

Ранее бывший глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что власти Украины должны призывать в армию больше молодёжи, чтобы не допустить снижения темпа контрнаступления.

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