Население Украины на сегодняшний день составляет 23 млн человек, и оно продолжает сокращаться. Такое заявление сделал бывший премьер страны Николай Азаров в своём Telegram.

По его словам, украинская трудоспособная молодёжь массово покидает территорию страны.

«На территории страны осталось 23 млн человек, а продолжать военные действия могут лишь 3,5 млн украинцев», — говорится в сообщении.

Азаров подчеркнул, что ни экономические, ни человеческие потери не интересуют Евросоюз и США, ведь недавно советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон продолжит финансирование Киева, чтобы не позволить России занять новые территории и не оказать большее давление на НАТО.

Ранее бывший глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что власти Украины должны призывать в армию больше молодёжи, чтобы не допустить снижения темпа контрнаступления.