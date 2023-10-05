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Путин о транзите газа Украиной: слышим, что мы агрессоры, но деньги не пахнут

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Российский президент Владимир Путин отметил, что поставки газа из России в Европу в том числе продолжаются транзитом через территорию Украины и Киев за это получает деньги, несмотря на свои публичные утверждения о том, что «Россия — агрессор».
Путин о транзите газа Украиной: слышим, что мы агрессоры, но деньги не пахнут
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Мы слышим, что мы агрессоры, что мы такие-рассякие, плохие, но деньги, судя по всему, не пахнут. Деньги-то получают за транзит, с удовольствием кассируют это всё. Ам — и всё», — отметил Путин. 

Также Путин заявил о нацеленности украинцев и их англоговорящих кураторов на то, чтобы нанести ущерб «Турецкому потоку».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто предложил перенаправить транзит российского газа, поступающего в республику через Украину, на «Турецкий поток».

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