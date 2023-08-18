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Глава МИД Венгрии предложил перенаправить российский газ по «Турецкому потоку»

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предложил перенаправить транзит российского газа, поступающего в республику через Украину, на «Турецкий поток».
Глава МИД Венгрии предложил перенаправить российский газ по «Турецкому потоку»
  • globallookpress.com
  • © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Он подчеркнул, что Будапешт вовремя принял меры по расширению источников и маршрутов доставки природного газа.

«Ведь зачем нужны маршруты, если нет источников, и зачем нужны источники, если нет маршрутов? Для поставок газа нужно и то и другое», — приводит издание Вlikk слова Сийярто на пресс-конференции.

Министр напомнил, что пропускная способность «Турецкого потока» в Венгрию составляет 8,5 млрд кубометров, что покрывает весь объём газа, поступающий в страну из России.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев не будет вести переговоры с Москвой по вопросу транзита российского газа в Европу.

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