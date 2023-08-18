Глава МИД Венгрии предложил перенаправить российский газ по «Турецкому потоку»

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предложил перенаправить транзит российского газа, поступающего в республику через Украину, на «Турецкий поток».

Он подчеркнул, что Будапешт вовремя принял меры по расширению источников и маршрутов доставки природного газа.

«Ведь зачем нужны маршруты, если нет источников, и зачем нужны источники, если нет маршрутов? Для поставок газа нужно и то и другое», — приводит издание Вlikk слова Сийярто на пресс-конференции.

Министр напомнил, что пропускная способность «Турецкого потока» в Венгрию составляет 8,5 млрд кубометров, что покрывает весь объём газа, поступающий в страну из России.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев не будет вести переговоры с Москвой по вопросу транзита российского газа в Европу.