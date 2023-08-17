На Украине отказались вести переговоры о транзите российского газа

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев не будет вести переговоры с Москвой по вопросу транзита российского газа в Европу.

«Мы точно не будем стороной переговоров с россиянами», — приводит его слова издание «СТРАНА.ua»

Он отметил, что следующий год будет показательным с точки зрения возможности Европы существовать без поставок газа из России.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что тройственный газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может быть расширен за счёт других стран.

9 августа биржевые цены на газ в Европе превысили $450 за 1 тыс. куб. м, дневной рост достиг 28%.