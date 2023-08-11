Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил в интервью РИА Новости, что тройственный газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может быть расширен за счёт других стран.

Об этом информирует РИА Новости.

«Не исключаем возможности расширения трёхстороннего взаимодействия в газовой сфере», — сказал Биричевский.

Он отметил, что Россия открыта к сотрудничеству при условии, что оно должно быть взаимовыгодным и конструктивным.

Ранее в QazaqGaz заявили о намерении с октября транспортировать российский газ в Узбекистан.

В июне сообщалось, что Узбекистан заключил контракт на покупку газа в России на два года.