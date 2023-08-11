Газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может быть расширен
Об этом информирует РИА Новости.
«Не исключаем возможности расширения трёхстороннего взаимодействия в газовой сфере», — сказал Биричевский.
Он отметил, что Россия открыта к сотрудничеству при условии, что оно должно быть взаимовыгодным и конструктивным.
Ранее в QazaqGaz заявили о намерении с октября транспортировать российский газ в Узбекистан.
В июне сообщалось, что Узбекистан заключил контракт на покупку газа в России на два года.