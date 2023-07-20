В QazaqGaz заявили о намерении с октября транспортировать российский газ в Узбекистан

Казахстанская QazaqGaz планирует с октября начать транспортировку российского газа в Узбекистан.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Транзит газа в Узбекистан планируется начать с октября 2023 года», — говорится в сообщении, которое приводит агентство Казинформ.

В компании отметили, что все технические мероприятия выполняются в полном объёме.

16 июня «Газпром» и казахстанская QazaqGaz подписали на полях Петербургского международного экономического форума договор о транспортировке российского газа в Узбекистан.