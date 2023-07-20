Узнать больше

В QazaqGaz заявили о намерении с октября транспортировать российский газ в Узбекистан

Короткая ссылка
Казахстанская QazaqGaz планирует с октября начать транспортировку российского газа в Узбекистан.
В QazaqGaz заявили о намерении с октября транспортировать российский газ в Узбекистан
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Транзит газа в Узбекистан планируется начать с октября 2023 года», — говорится в сообщении, которое приводит агентство Казинформ.

В компании отметили, что все технические мероприятия выполняются в полном объёме.

16 июня «Газпром» и казахстанская QazaqGaz подписали на полях Петербургского международного экономического форума договор о транспортировке российского газа в Узбекистан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить