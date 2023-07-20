В QazaqGaz заявили о намерении с октября транспортировать российский газ в Узбекистан
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Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Транзит газа в Узбекистан планируется начать с октября 2023 года», — говорится в сообщении, которое приводит агентство Казинформ.
В компании отметили, что все технические мероприятия выполняются в полном объёме.
16 июня «Газпром» и казахстанская QazaqGaz подписали на полях Петербургского международного экономического форума договор о транспортировке российского газа в Узбекистан.