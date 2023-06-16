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«Газпром» и QazaqGaz подписали договор о транспортировке газа в Узбекистан

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Российская компания «Газпром» и казахстанская QazaqGaz подписали на полях Петербургского международного экономического форума договор о транспортировке российского газа в Узбекистан.
«Газпром» и QazaqGaz подписали договор о транспортировке газа в Узбекистан
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.

«На встрече с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером между «Газпромом» и QazaqGaz подписан договор по транспортировке российского природного газа для потребителей Узбекистана», — говорится в сообщении.

Уточняется, что стороны также обсудили сотрудничество в области поставок, переработки и транспортировки газа. 

В конце мая Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов обсудили поставки российского газа в республику.

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