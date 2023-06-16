«Газпром» и QazaqGaz подписали договор о транспортировке газа в Узбекистан
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.
«На встрече с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером между «Газпромом» и QazaqGaz подписан договор по транспортировке российского природного газа для потребителей Узбекистана», — говорится в сообщении.
Уточняется, что стороны также обсудили сотрудничество в области поставок, переработки и транспортировки газа.
В конце мая Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов обсудили поставки российского газа в республику.