Узбекистан заключил контракт на покупку газа в России на два года

Узбекистан заключил контракт с «Газпромом» на закупку природного газа на два года.

Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского Министерства энергетики.

«Договор купли-продажи газа заключён между АО «УзГазТрейд» и ООО «Газпром экспорт» сроком на два года», — говорится в сообщении.

Поставки планируется начать с 1 октября, объём закупок — около 2,8 млрд куб. м в год.

Ранее «Газпром» и казахстанская QazaqGaz подписали на полях Петербургского международного экономического форума договор о транспортировке российского газа в Узбекистан.