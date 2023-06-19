Узбекистан заключил контракт на покупку газа в России на два года
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Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского Министерства энергетики.
«Договор купли-продажи газа заключён между АО «УзГазТрейд» и ООО «Газпром экспорт» сроком на два года», — говорится в сообщении.
Поставки планируется начать с 1 октября, объём закупок — около 2,8 млрд куб. м в год.
Ранее «Газпром» и казахстанская QazaqGaz подписали на полях Петербургского международного экономического форума договор о транспортировке российского газа в Узбекистан.