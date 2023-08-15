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Казахстан обсуждает поставки газа из России в Узбекистан

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Власти Казахстана обсуждают возможность транзита российского газа в объёме от 1,5 млрд до 10 млрд куб. м в Узбекистан через территорию своей страны, заявил журналистам министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев.
Казахстан обсуждает поставки газа из России в Узбекистан
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Об этом сообщает ТАСС.

«Там дальше можно будет умножить (объём поставок. — RT) в зависимости от готовности узбекской энергосистемы, в зависимости от готовности российских коллег осуществить экспорт газа в необходимом объёме», — отметил министр.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что тройственный газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может быть расширен за счёт других стран.

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