Казахстан обсуждает поставки газа из России в Узбекистан
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Об этом сообщает ТАСС.
«Там дальше можно будет умножить (объём поставок. — RT) в зависимости от готовности узбекской энергосистемы, в зависимости от готовности российских коллег осуществить экспорт газа в необходимом объёме», — отметил министр.
Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что тройственный газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может быть расширен за счёт других стран.