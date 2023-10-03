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Кирби: США не видели сообщений о применении ВСУ кассетных бомб против населения

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Соединённые Штаты считают, что украинская армия использует американские кассетные бомбы правильным образом: Белый дом не видел сообщений, чтобы эти снаряды использовались против мирного населения, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Кирби: США не видели сообщений о применении ВСУ кассетных бомб против населения
  • РИА Новости

«Мне не известно о каких-либо свидетельствах того, что гражданское население пострадало в результате их применения», — сказал чиновник Белого дома во время брифинга.

Кирби заявил, что, если верить словам чиновников Пентагона, украинские войска используют кассетные боеприпасы «именно так, как следует».

3 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли посёлок Климово кассетными боеприпасами.

19 августа глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью RT, что за август ВСУ выпустили как минимум 104 кассетных боеприпаса по Донецку. В результате атак погибли семь человек, получили ранения 17, среди них один ребёнок.

Также подразделения украинской армии обстреляли населённый пункт Горловка в ДНР, выпустив по жилому району 11 кассетных боеприпасов.

Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Элис Джилл Эдвардс призвала Соединённые Штаты пересмотреть решение о поставке кассетных боеприпасов Вооружённым силам Украины.

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